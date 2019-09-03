Bodrum'da sahilde caretta caretta sürprizi

Bodrum ilçesinde vatandaşlarca sahilde bulunan 20'ye yakın nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrusu, denize bırakıldı.

Turgutreis sahilinde oturan vatandaşlar, kumda karanlıkta caretta caretta yavrularını fark ederek durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirdi.

DEKAMER'den gelen bilgi doğrultusunda yavru carettalar güvenli şekilde tek tek denizle buluşturuldu.

Vatandaşlardan Tamer Mandalinci, ilk kez gördüğü yavru caretta carettaları sağ salim denizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

DEKAMER yetkilileri ise bölgede daha önce yuvalama görünmediğini ancak son yıllarda Ege kıyılarında nadir de olsa görülmeye başlanan yuvalanmaların araştırıldığını bildirdi.