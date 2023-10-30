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Bodrum'da sahilde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Bodrum'da sahilde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu

Son Güncelleme: 30.10.2023 21:24

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde sahilde, belden yukarısı olmayan bir kadın cesedi bulundu. Cesedin göçmen bir kadına ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde sahilde, belden yukarısı olmayan kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

YÜRÜYÜŞ YAPANLAR GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Küdür Yarımadası'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde kıyıya vuran deniz çayırları üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

BELDEN YUKARISI OLMAYAN CESETLE KARŞILAŞTILAR

Vatandaşlar iyice yaklaştıklarında belden yukarısı olmayan bir cesetle karşılaştılar. İhbarın ardından olay yerine karadan polis, denizden sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.

KADIN BİR GÖÇMENE AİT OLDUĞU ÜZERİNDE DURULUYOR

Kimliği belirsiz ceset, olay yerinden Muğla 911 ekiplerince alındıktan sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin kadın bir göçmene ait olduğu üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da sahilde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da sahilde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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