BODRUM'DA SAHİLE BELDEN YUKARISI OLMAYAN ÇÜRÜMÜŞ CESET VURDU - Son Dakika
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BODRUM'DA SAHİLE BELDEN YUKARISI OLMAYAN ÇÜRÜMÜŞ CESET VURDU

18.01.2023 23:28

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahile belden yukarısı olmayan, çürümüş erkek cesedi vurdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahile belden yukarısı olmayan, çürümüş erkek cesedi vurdu. Ceset otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Gümbet Mahallesi İnceburun'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinin olduğu bölgede, saat 18.00 sıralarında sahile çürümüş bir ceset vurdu. Cesedi arıtma tesisindeki inşaat işçileri fark ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede belden yukarısı olmayan çürümüş haldeki cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel BODRUM'DA SAHİLE BELDEN YUKARISI OLMAYAN ÇÜRÜMÜŞ CESET VURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BODRUM'DA SAHİLE BELDEN YUKARISI OLMAYAN ÇÜRÜMÜŞ CESET VURDU - Son Dakika
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