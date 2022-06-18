Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Unutmayalım ki, insanlık yaratılmış her şeye sevgi ve merhamet duyabilmektir." ifadesine yer verdi.

Çırkan Mahalle Muhtarlığınca ormanlık alanlara yakın bölgede yaşayan sahipsiz ve yaban hayvanları için su göletleri oluşturuldu ve alanlara su kapları yerleştirildi.

Kaynak: AA

Bodrum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da sahipsiz hayvanlar için ormanlık alana su ve yiyecek bırakıldı - Son Dakika

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