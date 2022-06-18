Bodrum'da sahipsiz hayvanlar için ormanlık alana su ve yiyecek bırakıldı - Son Dakika
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Bodrum'da sahipsiz hayvanlar için ormanlık alana su ve yiyecek bırakıldı

18.06.2022 13:45
Bodrum'da sahipsiz hayvanlar için ormanlık alana su ve yiyecek bırakıldı

Bodrum ilçesinde hayvanlar için ormanlık alana su ve yiyecek bırakıldı.

Bodrum ilçesinde hayvanlar için ormanlık alana su ve yiyecek bırakıldı.

Çırkan Mahalle Muhtarlığınca ormanlık alanlara yakın bölgede yaşayan sahipsiz ve yaban hayvanları için su göletleri oluşturuldu ve alanlara su kapları yerleştirildi.

Hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla muhtarlığa ait itfaiye aracıyla Pedasa mevkisindeki bu gölet ve kaplar dolduruldu.

Pazar esnafından temin edilen sebze ve meyveler de hayvanların aç kalmaması amacıyla ormanlık alana bırakıldı.

Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Unutmayalım ki, insanlık yaratılmış her şeye sevgi ve merhamet duyabilmektir." ifadesine yer verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bodrum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da sahipsiz hayvanlar için ormanlık alana su ve yiyecek bırakıldı - Son Dakika

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