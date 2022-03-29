Bodrum'da sahipsiz hayvanların zehirlendiği iddiası - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahipsiz hayvanların zehirlendiği şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Gündoğan Mahallesi sahil kesiminde iki köpek ile dört kedinin bitkin halde bulunması üzerine yardım istendi. Bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesine ait hayvan ambulansıyla alınan hayvanlar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede ertesi gün üç kedinin daha öldüğü görüldü.

Mahalle sakinlerinin hayvan ölümleriyle ilgili şikayette bulunması üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.