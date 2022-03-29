Bodrum'da sahipsiz hayvanların zehirlendiği iddiası - Son Dakika
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Bodrum'da sahipsiz hayvanların zehirlendiği iddiası

29.03.2022 15:42
Bodrum'da sahipsiz hayvanların zehirlendiği iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahipsiz hayvanların zehirlendiği şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahipsiz hayvanların zehirlendiği şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Gündoğan Mahallesi sahil kesiminde iki köpek ile dört kedinin bitkin halde bulunması üzerine yardım istendi. Bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesine ait hayvan ambulansıyla alınan hayvanlar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede ertesi gün üç kedinin daha öldüğü görüldü.

Mahalle sakinlerinin hayvan ölümleriyle ilgili şikayette bulunması üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haber: Bodrum'da 9 hayvanın zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Son dakika haber: Bodrum'da 9 hayvanın zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Gündoğan, Bodrum, Köpek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da sahipsiz hayvanların zehirlendiği iddiası - Son Dakika


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