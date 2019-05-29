Bodrum'da sanayide Sfenks kedisi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Sfenks kedisi, sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Sfenks kedisi, sahibine teslim edildi.

Bodrum Sanayi Sitesi civarında, nadir bir tür olan tüysüz Sfenks kedisi görenler, durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği yetkililerine bildirdi.

Kedinin sahibinin bulunması için derneğin ve hayvanseverlerin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıldı. Paylaşımların ardından kedi, sahibine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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Sanayide Sfenks kedisi bulundu

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