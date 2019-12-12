Bodrum'da sandalı havalandıran hortumun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Bodrum'da sandalı havalandıran hortumun görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hayatı olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak yağış, bugün sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Bodrum'da sandalı havalandıran hortumun görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hayatı olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak yağış, bugün sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Ayrıca, dün Turgutreis açıklarında çıkan ve denizden karaya gelirken bir sandalı yaklaşık 10 metre havalandıran hortumun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, denizde hortuma kapılan sandalın, havalandıktan sonra kafeteryanın bahçe kısmına düştüğü görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, kıyı Ege'ye dair yaptığı yağış uyarısı dün karşılık buldu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Bodrum'da etkili oldu. Bazı caddelerde yağmur suları birikintileri oluşurken, araç trafiğinde de sıkışıklık meydana geldi. Bodrum Turgutreis Yolu'nda biriken sular nedeniyle hem vatandaşlar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik polisleri de, sıkışan araç trafiğini açmak için önlem aldı. Fırtına ve sağanak yağış, bugün sabah saatlerinden sonra etkisini yitirdi. Yollardaki yağmur suları tahliye edilirken, dün sıkışıklığın yaşandığı araç trafiği de normale döndü. Bodrum'da balıkçılık yapan Mehmet Özdoğru, "Dün uyarılar ve kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamadık. Bugün de hava düzelmesine rağmen açılmayacağız" dedi.

TURGUTREİS'TEKİ HORTUMUN DA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, dün Akyarlar ve Turgutreis mahallelerindeki iki farklı noktada hortum çıktı. Kısa sürede etkili olan hortum nedeniyle her iki kafede bulunan masa ve sandalyeler etrafa saçılırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Akyarlar Mahallesi'nde çıkan hortum sırasında orada bulunan bir kadın, iki aracın arasına gizlenerek yaralanmaktan kurtuldu. Öte yandan, Turgutreis Mahallesi'ndeki hortumun da görüntüleri ortaya çıktı. Bodrum Belediyesi'ne ait bir kafeteryanın güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, önce denizde başlayan hortumun karaya doğru geldiği, gelirken de bir sandalı içine alarak yaklaşık 10 metre havalandırdığı ve sandalın kafeteryanın bahçesine düştüğü görülüyor. Her iki hortum olayının ardından, iş yerlerindeki işleyiş normale döndü.


Turgutreis, Bodrum, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:27 Kaynak: DHA
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