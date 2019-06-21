Bodrum'da "Şans melekleri" sergisi
1 saat önce
Bodrum ilçesinde, "Şans melekleri / Angel's good of fortune" adlı sergi açıldı.
Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:33 Kaynak: AA
ilçesinde, "Şans melekleri/ Angel's good of fortune" adlı sergi açıldı.
Küratörlüğünü Yurdagül Arslan'ın yaptığı sergi, D-Marin Yacht
Club'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 26 sanatçının katılımıyla gerçekleşen görsel sanatlar ve karma yapıtlar sergisine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Sanat dünyasının değerlerinin ortaya çıktığı, farklı jenerasyonlardan ve disiplinlerden bir çok sanatçının yapıtları yakından incelendi.
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