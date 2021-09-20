Bodrum'da sarp arazide çıkan yangın söndürüldü

Yangında 5 hektar otluk alan kül oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken 5 hektar otluk alan kül oldu.

İlçeye bağlı Akyarlar Mahallesi'nde yerleşim yerlerine uzak dağlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Otluk alanda başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araç ulaşımının olmadığı sarp arazide etkili olan yangın bölgesine ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı. Orman ve itfaiye ekiple, alevlere müdahale ederek söndürdü, soğutma çalışması başlattı.

Yangında 5 hektar otluk alan küle döndü.