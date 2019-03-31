Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Seçmen Sandığa Koştu

Bodrum'da Seçmen Sandığa Koştu

1 saat önce

BODRUM'da seçmenler, oy kullanımının başladığı saat 08.00'den itibaren sandıkların kurulduğu okullara akın etti.

Bodrum'da Seçmen Sandığa Koştu, System.String[]
BODRUM'da seçmenler, oy kullanımının başladığı saat 08.00'den itibaren sandıkların kurulduğu okullara akın etti.

Katılım oranının yüksek olmasının beklendiği Bodrum'da 375 sandıkta 130 bin 972 seçmenin oy kullanak. Bodrum'da, sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullanacak olan Bodrumlular, okul bahçelerini doldurdu. Belediye başkan adayları da sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş, oyunu Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1143 No'lu sandıkta, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Ortakent Yahşi Özel eğitim Uygulama Okulu'ndaki 1357 No'lu sandıkta, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Bodrum Anadolu Lisesi'ndeki 1100 No'lu sandıkta oylarını kullandı. Sosyal medya hesaplarından oylarını kullandıklarını belirten paylaşımlar yapan başkan adayları, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:50 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Konya Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:44:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Seçmen Sandığa Koştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]