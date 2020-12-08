Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi

08.12.2020 19:03

Edinilen son dakika gelişmesine göre Meteoroloji tarafından sel uyarısı yapılmasının ardından yaşanan sağanak yağış dolayısıyla bugün Bodrum Belediye ekipleri teyakkuza geçti.

Meteoroloji tarafından sel uyarısı yapılmasının ardından yaşanan sağanak yağış dolayısıyla bugün Bodrum Belediye ekipleri teyakkuza geçti. Dün aniden bastıran sağanak ağıştan sonra ise gece gündüz çalışan belediye ekipleri sele karşı tüm önlemleri aldı. Bu gece yaşanabilecek sağanak yağış uyarısı karşısında tüm ekipler bölge bölge görevlendirildi.

Bodrum Belediyesi'nin Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün itibariyle ilçede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sahada yoğun mesai harcadı. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek taşkınlara anında müdahale edilirken, tıkanan mazgal ve dere yatakları nedeniyle biriken sular da ev ve işyerlerine girmeden hemen önce tahliye edildi. Bodrum Yarımadası genelinde yaşanan ani ve yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken işyeri ve evlerini su basmaması için belediye ekipleri seferber oldu.

SABAHA KADAR NÖBET TUTACAKLAR

Dün Meteoroloji tarafından sağanak yağış uyarısı yapılmasıyla birlikte nöbet tutan belediye ekipleri bu gece sağanak yağış olma ihtimaline karşı Bodrum Belediyesi kırmızı alarma geçti. Tüm saha personeli gün boyu dere yataklarını temizledi. Gece yağış beklenen ilçede Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta ekipleri sabaha kadar nöbet tutacak. Bölge bölge strateji belirleyen Başkan Aras ise tüm çalışanların teyakkuzda olacağını açıkladı. Sel baskınlarına önlem alan Bodrum Belediye ekipleri nöbet tutmaya başladı.

SEL OLMADAN ÖNLEM ALINDI

Bodrum Belediyesi ekipleri, Bodrum'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su tahliyesinden temizliğe kadar tüm çalışmaları aralıksız sürdürürken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de anında müdahale için sahadaydı. Dün akşam saatlerinde ani başlayan yoğun yağışla birlikte ilçede yaşanabilecek olumsuz bir duruma anında müdahale etmek için teyakkuzda bekleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ani yağışın ilk dakikalarından itibaren; sorun yaşanan bazı bölgelerde durumu kontrol altına almak için çalışmalar yürüttü. Bahçelievler Mahallesi İnlitepe Caddesi'nde dere temizliği, Bitez baraj önü temizliği, Bitez Adliye arkasında dere ağzı temizliği, Türkkuyusu Mahallesi ve Ortakent Metro önünde mazgal temizliği, Gümbet Mahallesi'nde iş makineleri ile birlikte temizlik çalışmaları gerçekleştirilirdi. Söz konusu bölgelerde taşkın riski büyümeden kontrol altına alındı.

İslamhaneleri Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sebebiyle yollar da yağıştan etkilendi. Ani yağışın etkisiyle bozulan yollara acil bir şekilde müdahale eden ekiplerin, yolların sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi adına düzenleme, tamirat, mekanik malzeme ve mıcır serimi çalışmaları devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de beklenen yağış öncesi belirlenen noktalarda teyakkuza geçti. Yağıştan etkilenen yerlerin durumunun, görevli 55 zabıta personeli tarafından anlık olarak Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlere iletilmesi sağlandı. Ayrıca yağıştan zarar gören yollara sürücü güvenliği için anında müdahale edilerek yol güvenliği temin edildi. Yağışın ardından Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları baştan aşağı temizleyerek, çamur birikintilerine müdahale etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yağış mevsimi öncesinde yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. İlçemizde sel baskınlarının, taşkınların yaşanmaması için sürekli bakım çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak bir kez daha gördük ki, dere ve mazgallara gelişigüzel atılan çöp ve atıklar, küçük bir yağışta dahi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması çok önemli." dedi.

Başkan Aras Bodrum'da kuvvetli ve sağanak yağışlara karşı Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olacağını belirterek, "Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaya davet ediyorum. Yaşadıkları her sorun için Belediyemizin 4440048 numaralı Çağrı Merkezi'nden bize ulaşsınlar. Gelen ihbar ve yardım çağrılarına anlık olarak müdahale edeceğiz" diye konuştu.

(Eren Ayhan/İHA)

Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi

Meteoroloji, Zabıta, Bodrum, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi - Son Dakika


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