Bodrum'da selin izleri silinmeye çalışılıyor - Son Dakika

Bodrum'da selin izleri silinmeye çalışılıyor

Tahliye çalışmaları gece boyunca sürdü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından su baskınları olan ev ve işyerlerinde tahliye çalışmaları gece boyu sürdü.

3 gün sel kabusunun onlarca ev ve işyerini etkilediği Bodrum'da bir su baskınlarının izleri silinmeye çalışılıyor. Yaşanan son taşkınlarda sular altında kalan evlerde ve işyerlerinde ile bahçelerde itfaiye ve belediye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Yalıkavak'ta derenin taşması ile birlikte kapanan Yalıkavak - Gümüşlük yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri gece boyunca selden etkilenen bölgelerde çalışma yaptı. Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda biriken çamur ve toprağı temizliyor.

İslamhaneleri Mahallesi'nde mobilya atölyesi su altında kalan Cuma Özen basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Alt atölyeydi komple, 165 metrekareydi komple. 2.40 yüksekliği olsa, 600 ton falan fazlasıyla su olması lazım. Yukarıdan gelen su olduğu gibi bu bölümü kapladı. Yaklaşık 1 metre yükseldi su, olduğu gibi içeriye. Hala bu saatte uğraşıyoruz."

5 ay önce evlenip evini sıfır eşyalarla donatan Merve Yıldız'ın da tüm eşyaları su baskınıyla kullanılamaz halde geldi. Merve Yıldız, "Evde bitmeyen hiçbir eşyam kalmadı. Evde çöp olmayan hiçbir eşyam kalmadı. Ben 5 aylık evliyim, bütün eşyalarımın hepsi çöp." diye konuştu.