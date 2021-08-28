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Bodrum'da Şevval Sam izdihamı - Son Dakika

Bodrum'da Şevval Sam izdihamı

28.08.2021 00:57
Bodrum'da Şevval Sam izdihamı, System.String[]

Bodrum Belediyesinin halka ücretsiz olarak düzenlediği "Kale Konserleri" kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Şevval Sam izdihama neden oldu.

Bodrum Belediyesinin halka ücretsiz olarak düzenlediği "Kale Konserleri" kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Şevval Sam izdihama neden oldu.

Bodrum Belediyesi yaz sezonunu yeniden canlandırmak için birbirinden ünlü sanatçıları ağırlıyor. "Bodrum Belediyesi Kale Konserleri" kapsamında önceki akşam Şevval Sam halkla buluştu. Ücretsiz halk konserine binlerce kişi akın akın gelmeye başlayınca izdiham oldu. Biletli olarak giriş yapılan ücretsiz halk konserine bilet almadan gelenler kapıda kalınca Bodrum Belediye Başkanı dayanamayıp kalenin kapılarını sonuna kadar açtırarak tüm vatandaşları içeriye aldı. Binlerce kişi Şevval Sam konseriyle coştu. Konser öncesinde Kale Konserleri'ne destek veren Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya ve Ambrosia Otel adına Hilal Kılıç'a önce yangına verdiği büyük desteklerden dolayı teşekkür belgesi ardından ise konserlere sağladığı imkanlardan dolayı plaket ve çiçek Başkan Aras tarafından takdim edildi. Ardından diğer sponsorlara ve yangında destek veren işletmelere plaketlerini Başkan Aras verdi.

Kısa bir açıklama yapan Başkan Aras, sanata ve sanatçıya verdikleri değeri ifade ederek "Bodrum aşk dolu kalplerin yaşam alanıdır. Mutluluğun 3 bin 500 yıllık adresidir. Sizlerin desteğiyle sizlere layık olmaya çalışıyorum. Bu zor günlerde yaşadığımız yangın afeti sonucu, coğrafyamızdan çok önemli bir alan kaybettik orman yangınlarında. Yaralar sarılıyor ve sarılmaya devam edecek. Bitkilerimiz, ağaçlarımız yeniden yeşerecek. Bizim umutlarımız gibi ormanlarımız da tekrar yeşerecek. Biz sanata ve sanatçıya saygıyı Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Halkçı belediyeciliğin gereği halkla bütünleşmektir. Yerel yönetimlerin en büyük görevleri halka, sanata ve kültüre sahip çıkmaktır. Altyapı yapacağız, yol da yapacağız ve çöp de toplayacağız ama asıl görevimiz kültür ve sanatla bu toplumu buluşturmak ve geleceğe taşımaktır. Bilet paralarıyla, bilet alıp da insanlarla sanatçılar arasına orada bir bütçe koymak değildir. Yerel yönetimler bu boşluğu, bu arayı kapatmak durumundadır. Biz de tam bunun için halk konserlerini bu mantalite ve bu zihniyetle planladık. Bu çok üzücü ama biz burada şu anda bin 370 kişiyiz şu anda ama buraya yaklaşık 5 bin kişi girmeye çalıştı. Biz bilet alanları sadece içeri alabildik. Salgın ve yangın günlerinin ardından sizlerle olabilmek çok güzel" dedi.

Kalenin kapılarını açtırdı

Konseri duyan Şevval Sam hayranları ise büyük bir kalabalık oluşturdu. Kuyruğa giren vatandaşlar konsere girmek için kapıları zorladı. Biletlerini alan vatandaşlar içeri alınırken bileti olmayanlar ise içeri alınmadı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşma yapmasının ardından dışarıdan gelen seslere duyarsız kalmayarak kalenin kapılarını sonuna kadar açtırdı. Aras halktan ricacı olarak, pandemi sürecinde bilet alıp gelinmesini, yerin kısıtlı olduğunu açıkladı.

Konser sonunda ise Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Şevval Sam'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Tutkun "Yangın ve pandemi sonrası Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un turizmi canlandırmak amacıyla destek verdiği konserlerimiz devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Pandemi nedeniyle ücretsiz yapmış olduğumuz konserlere kaledeki kapasite kadar seyirci alabiliyoruz. Bu nedenle alana giremeyen vatandaşlarımız oluyor ama hala ciddi bir salgınla mücadele ediyoruz bu konuda ücretsiz bilet almayan vatandaşlarımızın anlayışlı olmalarını istiyoruz. Gelecek yıl konserlerimiz devam edecek. Bu sene konserlerimize sponsor olan ve sahne alan tüm sanatçılarımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Şevval Sam, Yangın, Konser, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bodrum'da Şevval Sam izdihamı - Son Dakika Magazin


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