Bodrum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Öte yandan, yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 48 LJ 484 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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