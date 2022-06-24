İsmailağa Cemaati'nin cenaze için kadınlardan özel bir ricası var

Kundakçının ilk ifadesi ortaya çıktı! Ormanı neden ve nasıl yaktığını tek tek anlattı

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı - Son Dakika

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