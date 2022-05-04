BODRUM'DA SEZONUN 5'İNCİ YOLCU GEMİSİNE BANDOLU KARŞILAMA - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 1254 yolcu getiren sezonun 5'inci kruvaziyeri 'Costa Venezia' bando takımı ile karşılandı. Renkli görüntülere sahne olan karşılamada kente gelen turistler keyifli dakikalar yaşadı. Bayram tatili boyunca Bodrum'a gelen 3 kruvaziyer gemisinin toplam 2 bin 562 yabancı turist getirdiği bildirildi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, bayramın 3'üncü günün de yolcu gemisi hareketliliği devam ediyor. İzmir Limanı'ndan gelen İtalya bayraklı 323 metre uzunluğundaki 'Costa Venezia' isimli gemi sabah saatlerinde Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine demirledi. Gemide ağırlıklı olarak Alman, Rus, İtalyan olmak üzere toplamda 1254 turist ve 1078 personel bulunduğu bildirildi. Gemiden inen yolcular bando ekibi tarafından karşılandı. Renkli görüntülerin yaşandığı karşılama töreninde turistler keyifli anlar yaşadı.

Daha sonra, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını gezen turistler, çarşıda bol bol alışveriş yaptı. Öte yandan, yolcu gemisinin akşam saat 19.00'da Yunanistan'ın Santorini Adası'na gitmek üzere hareket edeceği belirtildi.

Bayram tatili boyunca Bodrum'a gelen 3 kruvaziyer gemisinin toplam 2 bin 562 yabancı turist getirdiği bildirildi.