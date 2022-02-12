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BODRUM'DA SICAK HAVAYI GÖRENLER, SAHİLLERİ DOLDURDU - Son Dakika

BODRUM'DA SICAK HAVAYI GÖRENLER, SAHİLLERİ DOLDURDU

12.02.2022 18:00

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Sıcak havanın tadını doyasıya çıkaran kimi vatandaşlar hem yürüyüş yaptı hem de sahilde kitap okudu.

Bodrum'da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına ve yağışlı havanın ardından yerli ve yabancı turistler hava sıcaklığının 19 dereceyi görmesiyle birlikte sahilleri doldurdu. Kumbahçe sahilinde güneşin tadını çıkaran kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, köpekleriyle birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar deniz ve kumun tadını doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar plajda kitap okurken, bazıları ise bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Öte yandan, meteorolojinin raporuna göre yarın Bodrum'da yer yer sağanak yağış görebileceği belirtildi.

BODRUM'DA SICAK HAVAYI GÖRENLER, SAHİLLERİ DOLDURDU
BODRUM'DA SICAK HAVAYI GÖRENLER, SAHİLLERİ DOLDURDU
BODRUM'DA SICAK HAVAYI GÖRENLER, SAHİLLERİ DOLDURDU

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Fırtına, Bodrum, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA SICAK HAVAYI GÖRENLER, SAHİLLERİ DOLDURDU - Son Dakika


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