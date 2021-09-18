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Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı - Son Dakika

Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı

18.09.2021 17:43

Erzurum'da mevsimin ilk karı yağarken Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Bodrum'da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı. Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

TATİLCİLER DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

Tatilcilerin bir bölümü denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bazı tatilciler ise sahildeki kafelerde kitap okumayı tercih etti. Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize giren bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu

HAVALAR 3 GÜN DAHA SICAK

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre sıcak havanın salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu

ERZURUM'A MEVSİMİN İLK KARI DÜN DÜŞTÜ

Erzurum'da ise dün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak, Palandöken Dağı'nda kara dönüştü. Kısa süreli etkili olan ve zemini beyaza bürüyen kar, yağış sonrası güneşin çıkmasıyla eridi.

Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu
Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu
Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı

Türkiye, Erzurum, Bodrum, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı - Son Dakika
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