Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı - Son Dakika

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Bodrum'da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı. Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

TATİLCİLER DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

Tatilcilerin bir bölümü denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bazı tatilciler ise sahildeki kafelerde kitap okumayı tercih etti. Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize giren bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

HAVALAR 3 GÜN DAHA SICAK

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre sıcak havanın salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

ERZURUM'A MEVSİMİN İLK KARI DÜN DÜŞTÜ

Erzurum'da ise dün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak, Palandöken Dağı'nda kara dönüştü. Kısa süreli etkili olan ve zemini beyaza bürüyen kar, yağış sonrası güneşin çıkmasıyla eridi.