Bodrum'da şiddetlenen alevlerden kaçış anları! Mahalle sakinleri tekne ve botlarla tahliye edildi - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum Mazı Mahallesi'ne sıçradı.

DENİZ YOLUYLA TAHLİYE

Gece boyunca etkisini sürdüren yangın Mazı Mahallesi'nde yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı. Tur tekneleri ile alınan 40 kadar kişi, Çökertme Koyu'na getirildi.

''ALEVLER BİR ANDA ÇOĞALDI''

Köylülerin arasında bölgedeki bir pansiyonda kalan turistlerinde bulunduğu belirtildi. Mahalledeki bir pansiyonda çalışan Feridun Akalar, "Sabah bu kadar değildi alevler. Birden çoğaldı. Karayolu'nu alevler sardığı için araçlarımıza orada kaldı ulaşamadık. Bizler de denizden tahliye ediliyoruz, Alevler Hurma ve Çökerme mahallelerine doğru ilerliyor" dedi. Mazı Mahallesi, dün çıkan Bodrum yangınında Mazı mahallesi gece tahliye edilmişti ancak alevlerin kontrol altına alınması üzerine köylüler tekrar evlerine dönmüştü.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle, İnce yalı mevkiinden vatandaşların tahliyesine devam ediliyor.