Bodrum'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Bodrum'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bodrum'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren ve yer yer fırtına şeklinde esen rüzgar dolayısıyla Bodrum açıklarından geçen kuru yük gemileri, Ortakent-Yahşi açıklarına demirlendi.

Bazı özel tekneler ile balıkçı kayıkları olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı. Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin ise iki gündür deniz yolunu kullanmayı tercih etmedikleri gözlendi.

Batı ve kuzeybatı yönlerden esen fırtınanın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ortakent Yahşi, Bodrum, Sabah, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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