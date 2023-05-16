Patron, işcisinin başından vurarak öldürdü açıklaması ise bir hayli tuhaf oldu: Kazara vurdum - Son Dakika
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Patron, işcisinin başından vurarak öldürdü açıklaması ise bir hayli tuhaf oldu: Kazara vurdum

16.05.2023 15:03

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mehmet Gülsüm'ün başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi M.İ. işlettiği apart otelde çalışan Gülsüm'ü kazara vurduğunu söyledi.

14 Mayıs Pazar günü sabahın erken saatlerinde Gümbet Barlar Sokağı'ndan sahile inen gençler, bir kişinin başından vurulmuş halde kanlar içinde yol ortasında yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerce yapılan incelemede isminin Mehmet Gülsüm olduğu belirlenen vatandaşın, tabanca ile başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri ve çevresinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SAKLANDIĞI EVDE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin Gülsüm'ün çalıştığı apartın işletmecisi M.İ. (36) olduğunu tespit etti. Şüpheli, suç aleti tabanca ile birlikte Bodrum'da saklandığı evde gözaltına alındı.

Çalışanını kazara öldürdüğünü iddia etti

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayetin ardından olay yerinde kalan tabancayı alıp getirdiği İ.B. ile beraberindeki Ö.S. isimli şahıslar da polis ekiplerince gözaltına alındı. M.İ. ona yardım eden İ.B. ve Ö.S. emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

"YANLIŞLIKLA SİLAH ATEŞ ALDI"

M.İ.'nin verdiği ifadede, "Mehmet ile birlikte bir mekana eğlenmeye gittik. Alkol aldıktan sonra mekandaki bir grup ile tartıştık. Mekanda ayrıldıktan sonra sahile inerken silahımla havaya ateş etmek istedi. O esnada silah yanlışlıkla ateş aldı ve Mehmet'in başına isabet etti. Korkup olay yerinden kaçtım. Çok üzgünüm. Böyle olmasını istemedim" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patron, işcisinin başından vurarak öldürdü açıklaması ise bir hayli tuhaf oldu: Kazara vurdum - Son Dakika


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