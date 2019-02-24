Bodrum'da Şimşek ve Yıldırımlar Geceyi Aydınlattı
1 saat önce
BODRUM'da dün gece gök gürültülü sağanak etkili olurken, şimşek ve yıldırımlar, görsel şölen oluşturdu.
BODRUM'da dün gece gök gürültülü sağanak etkili olurken, şimşek ve yıldırımlar, görsel şölen oluşturdu. Bodrum
'da dün sabah saatlerinden itibaren bölgesel olarak etkili olan gök gürültülü sağanak, gece boyunca da devam etti. Kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede, şimşek ve yıldırım fotoğraf sanatçıları için doğal bir fon oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Berkin Tuncar da Turgutreis Marina
'nın feneri ile yıldırımı bir arada objektifine taşıdı. Bodrum'da yağışlı havanın bu gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:56 Kaynak: DHA
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