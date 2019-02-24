Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Şimşek ve Yıldırımlar Geceyi Aydınlattı

Bodrum'da Şimşek ve Yıldırımlar Geceyi Aydınlattı

1 saat önce

BODRUM'da dün gece gök gürültülü sağanak etkili olurken, şimşek ve yıldırımlar, görsel şölen oluşturdu.

Bodrum'da Şimşek ve Yıldırımlar Geceyi Aydınlattı, System.String[]
BODRUM'da dün gece gök gürültülü sağanak etkili olurken, şimşek ve yıldırımlar, görsel şölen oluşturdu.

Bodrum'da dün sabah saatlerinden itibaren bölgesel olarak etkili olan gök gürültülü sağanak, gece boyunca da devam etti. Kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede, şimşek ve yıldırım fotoğraf sanatçıları için doğal bir fon oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Berkin Tuncar da Turgutreis Marina'nın feneri ile yıldırımı bir arada objektifine taşıdı. Bodrum'da yağışlı havanın bu gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

Sabah, Bodrum, Güncel
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