Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Şimşek ve Yıldırımlar Görsel Şölen Oluşturdu

Bodrum'da Şimşek ve Yıldırımlar Görsel Şölen Oluşturdu

1 saat önce

BODRUM'da gök gürültülü sağanak etkili olurken, şimşek ve yıldırımlar, görsel şölen oluşturdu.

Bodrum'da Şimşek ve Yıldırımlar Görsel Şölen Oluşturdu, System.String[]
BODRUM'da gök gürültülü sağanak etkili olurken, şimşek ve yıldırımlar, görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün yapılan uyarının ardından Bodrum'da sabah saat 04.00 sıralarında gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmurla birlikte gelen şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlatırken, görsel bir şölen ortaya çıktı. Bazı fotoğraf tutkunları bu doğa olayını görüntüledi. Bitez Mahallesi'nde bir trafoya düşen yıldırım, elektrik kesintisine neden olurken, yağışın aralıklarla öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:13 Kaynak: DHA

Sabah, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefete Yüklendi: Anket Firmalarıyla Seçim Falı Açıyorlar

Beşiktaş'ta Taksiyle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı LPG'de Eşel Mobil Sistemi Devrede
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:31:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Şimşek ve Yıldırımlar Görsel Şölen Oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]