Son Dakika Haberleri: Bodrum'da simülatör ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı
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Bodrum'da simülatör ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı

45 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilme simülatör aracı ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Bodrum'da simülatör ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilme simülatör aracı ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün, emniyet kemeri takma bilincinin artırılması çalışması kapsamında, Bodrum Belediye Meydanı'nda simülatör araçla vatandaşlara uygulamalı anlatım gerçekleştirildi.

Kamyonet üzerine sabitlenmiş düzenekte, 360 derece dönebilen simülatöre binenler, çok düşük hızda da olsa kaza anında olabilecekleri yaşayarak öğrendi.

Saatte 10 kilometre hızla devrilmenin gösterildiği uygulamada ise vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uygulamayı izlemeye gelen öğrencilere de öğretmenleri bilgi verdi.

"Emniyet kemerini kullanalım, sevdiklerimizi üzmeyelim"

Bodrum Halikarnas Motor Sporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamada emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunun gösterildiğini belirtti.

Düşük hızla bile olsa emniyet kemeri takılı olmadığında boyunda kırılma ve yaralanmalar olabileceğine dikkati çeken Şefkatlioğlu, "Emniyet kemeri kullanalım, sevdiklerimizi üzmeyelim. Motosiklet ve ATV yarışlarının yanı sıra ralli de yapıyorum. Daha önce rallide kaza yaptım. Emniyet kemeri olmasaydı şu anda hayatta değildim." dedi.

Uygulamanın yarın da gün içerisinde devam edeceği bildirildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:26 Kaynak: AA
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