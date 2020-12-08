Bodrum'da sipariş götürdüğü evin yanındaki 5 metrelik boşluğa düşen servis elemanı yaralandı - Son Dakika

İki kolunda da kırıklar olduğu belirlenen yaralı, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri, sedyeye bağladıkları halatla İlker Ö'yü bulunduğu yerden çıkardı.

Alınan bilgiye göre paket servis yapan İlker Ö, Bitez Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi'ndeki bir eve sipariş götürdü. Dengesini kaybeden Ö, evin yanındaki 5 metrelik boşluğa yuvarlandı.

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