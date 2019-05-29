Bodrum'da site yakınında makilik yangını

BODRUM'da site yakınındaki makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 2 dönüm alan zarar gördü.Gündoğan Mahallesi'ndeki makilik alanda, dün saat 18.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Veterinerler Sitesi'ne yakın alanda çıkan yangını görenler, itfaiye ve jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 45 dakikalık çalışma sonucu söndürdü. Yangında 2 dönüm alan zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Muğla