Bodrum'da sitenin sahilinde görülen fok balığı ilgi odağı oldu
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sitenin sahilinde görülen fok balığı, tesis çalışanlarının ilgi odağı oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sitenin sahilinde görülen fok balığı, tesis çalışanlarının ilgi odağı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:18 Kaynak: AA
Gümbet Asarlık mevkisindeki lüks rezidansların bulunduğu sitenin sahiline dört gündür her sabah gelen fok balığı, dikkati çekiyor.
Fok balığının bölgede dinlendiği ve yüzdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Site çalışanlarından Serkan Karakaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahilde şezlongları açtıkları sırada fok balığıyla karşılaştıklarını söyledi.
Fokun bir süredir bölgeye geldiğini ifade eden Karakaplan, "İskele altında yüzüyor, güzel görüntüler oluşturuyor. Onu zaman zaman besliyor, bakıyoruz."dedi.
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