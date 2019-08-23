Son Dakika Haberleri: Bodrum'da siyaha bürünen ormanlar havadan görüntülendi
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Bodrum'da siyaha bürünen ormanlar havadan görüntülendi

1 saat önce

Bodrum'da siyaha bürünen ormanlar havadan görüntülendiMUĞLA - Bodrum'da, geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlarda kül olan onlarca hektar alan havadan görüntülendi.

Bodrum'da siyaha bürünen ormanlar havadan görüntülendi

MUĞLA - Bodrum'da, geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlarda kül olan onlarca hektar alan havadan görüntülendi. Yeşil çam ağaçlarının kül olduğu görüntüler, görenleri şok etti

Geçtiğimiz gün Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde başlayan ve yaklaşık 2 gün süren yangının havadan çekilen görüntüleri yürekleri sızlattı. Ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 50 hektarlık alanı kül etmişti. 13 helikopter yüzlerce orman işçisi, arazöz, iş makineleri ve çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için seferber olmuştu. Binlerce çam ağacının yok olduğu orman yangını güçlükle söndürülmüştü. Yangın sonrası havadan çekilen ormanlık alanın siyah örtüyle kaplandığı havadan görüntülendi.

Bodrum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
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