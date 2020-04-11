Bodrum'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Son Dakika

-Drone ile havadan çekilen boş sokaklar

- Bodrum Kalesi, antik tiyatro gibi tarihi alanlardan görseller

-Boş ana yolu güzergahı

-Şehiriçi boş sokaklardan görüntüler Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor. Türkiye'nin gözde turizm kenti Bodrum'un da boş kalan cadde ve sokakları görüntülendi.