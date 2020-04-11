Bodrum'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Son Dakika

Bodrum'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor
6 saat önce
-Drone ile havadan çekilen boş sokaklar -Bodrum Kalesi, antik tiyatro gibi tarihi alanlardan görseller -Boş ana yolu güzergahı -Şehiriçi boş sokaklardan görüntüler Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar en...
-Drone ile havadan çekilen boş sokaklar
- Bodrum Kalesi, antik tiyatro gibi tarihi alanlardan görseller
-Boş ana yolu güzergahı
-Şehiriçi boş sokaklardan görüntüler Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor. Türkiye'nin gözde turizm kenti Bodrum'un da boş kalan cadde ve sokakları görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:20 Kaynak: AA
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