Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi sessizlik - Son Dakika

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Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi sessizlik
6 saat önce
Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi sessizlik Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından tarihi bir sessizliğe büründü.
Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi sessizlik
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından tarihi bir sessizliğe büründü.
30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Bodrum'da sessizliğe büründü. Tarihinin en sessiz gününü yaşayan ilçede tüm sahiller, sokaklar, caddeler bom boş kaldı. Polis ekipleri tüm cadde ve sokaklarda önlem alarak devriye görevi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:22 Kaynak: İHA
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