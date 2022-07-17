BODRUM'DA 'SON GÜN' YOĞUNLUĞU; PLAJLAR DOLUP TAŞTI - Son Dakika
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BODRUM'DA 'SON GÜN' YOĞUNLUĞU; PLAJLAR DOLUP TAŞTI

17.07.2022 17:36

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bayram tatilinin son gününde plajlar dolup, taştı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bayram tatilinin son gününde plajlar dolup, taştı.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, bayram tatilinin son gününde plajlarda yoğunluk yaşandı. Ortakent-Yahşi plajında binlerce yerli ve yabancı turist, sıcak havada denize girerek serinledi. Kimi turistler ise 40 derece sıcaklıklığa ulaşan kentte güneşlenmeyi tercih etti. Özellikle Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi plajlarda yoğunluk olduğu görüldü.

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Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BODRUM'DA 'SON GÜN' YOĞUNLUĞU; PLAJLAR DOLUP TAŞTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BODRUM'DA 'SON GÜN' YOĞUNLUĞU; PLAJLAR DOLUP TAŞTI - Son Dakika
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