Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı - Son Dakika
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Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

20.06.2022 17:34
Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, söndürülmeyen mumdan çıktığı belirlenen ev yangınında büyük çapta hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, söndürülmeyen mumdan çıktığı belirlenen ev yangınında büyük çapta hasar oluştu.

Bitez Mahallesi 1980 Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese giden ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

İlk incelemeler sonucunda, yangının söndürülmeyen mumdan çıktığı tespit edildi.

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Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı - Son Dakika
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