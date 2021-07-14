Bodrum'da sosyal belediyecilik taçlanıyor - Son Dakika

Bodrum Belediyesi'nin vatandaşların plaj ve denizden hem ekonomik hem konforlu şekilde faydalanabilmesi için yarımadanın birçok yerine açtığı plaj kafelere bir yenisini daha ekledi. 22.'si Gerenkuyu'ya açılan Plaj Kafe düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu.

Bodrum Belediyesi, yaptığı yatırımlar ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yerel halk ve bölgeye gelen misafirlerin ekonomik ve konforlu hizmet almasını sağlıyor. Bölgede yaşayanların hayatını kolaylaştıran Bodrum Belediyesi, her vatandaşın plaj ve denizden rahat ve konforlu bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak için açtığı plaj kafelere bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Gerenkuyu Plaj Kafe için düzenlenen törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Aras, Belediye ve iştiraki Belediye Gıda A.Ş.'nin yeni hizmetleri ve çalışmalarıyla Bodrum halkının hizmetinde olmaya devam ettiklerini söyledi. Bodrum Belediyesi olarak Bodrum'da yaşayan halkın, özellikle kamusal alanları mümkün olduğunca kullanılabilmesi için her bölgede yatırımda bulunduklarına dikkat çeken Aras, toplumcu belediye anlayışının halka dokunması ve yarar sağlamasın öncelikleri olduğunun altını önemle çizdi.

Belediye A.Ş'nin, kendi Gıda Mühendisleri ile düzenli olarak sağlığa uygunluk ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştiren, 98 gıda güvenliği notu ile de Ege ve Akdeniz bölgesinde ilk üç arasında yeralan bir yapılanma olduğunu anlatan Aras, Belediye A.Ş.nin tüm işletmelerinin Güvenli Turizm Sertifikası'na ve CovidFree belgesine sahip olduğunu hatırlattı. Aras, ocak ayında, Muğla Tarım Müdürlüğü'nden Ruhsatlı, -40, -18 ve +4 soğuk hava depoları ile tam teşekküllü imalathanesini de kuran Belediye A.Ş'nin, bu yıldan itibaren yarımada da 10 adet mavi bayraklı olmak üzere 54 halk plajıyla, vatandaşlara ve turizme hizmet etmeye devam ettiğini ifade etti.

Mevcut birçok plajı halkın rahat ve ekonomik olarak kullanabileceği duruma getirdiklerini kaydeden Başkan Aras "Yeni bir yapılanma ile halkımıza ekonomik ve kaliteli hizmet verebileceğimiz, duşu, tuvaleti ve soyunma kabini olan güzel bir tesis inşa ettik. Bugün 22'ncisini hizmete soktuğumuz belediye kafe, vatandaşlarımızın hizmetindedir. Halkımızın hizmete erişmekte zorlandığı yerlerde ve kamusal alanlarda biz olacağız ki, işgalciler gelip oraları talan etmesin. Bu da en önemli görevlerimizden birisidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gerenkuyu Plaj Kafe düzenlenen törenle halkın hizmetine açıldı. - MUĞLA