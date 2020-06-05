Bodrum'da stadyumda cuma namazı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında, vatandaşlar cuma namazını stadyum ile açık alanlarda, sosyal mesafe kuralına uyarak kıldı.

Koronavirüs salgınının ardından başlatılan normalleşme sürecinde bugün camilerde, ikinci kez cemaatle cuma namazı kılındı. Bodrum'da cuma namazı için 60 cami ile stadyum ve pazar yeri gibi 9 alternatif yer belirlendi. Stadyumda cuma namazını kılan vatandaşlar sosyal mesafe uygun olarak saf tuttu. Seccadelerini çimlere serip, namazlarını kıldı. Maske takmayanlar stadyuma alınmazken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.