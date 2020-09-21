Bodrum'da STK'lar kan bağışına destek verecek - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek.

Türk Kızılay'ın kan stokunu artırmak için Bodrum Ticaret Odası'nın (BODTO) öncülüğünde, ilçedeki bazı sivil toplum kuruluşlarının katılacağı kan bağışı kampanyası organize edildi.

BODTO Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kızılay Bodrum Şubesi Başkanı Ömer Başbuğ, gösterilen birlik ve beraberliğin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle kan bağışının azaldığını belirten Başbuğ, "Kan üretilebilen bir şey değil. Kan bağışıyla kana ulaşıyoruz. Herkes müsterih olsun ki Kızılay önceden olduğu gibi sterilizasyonu önemsiyor. Kan bağışı yapanların değerleri de test edilmiş oluyor. Aslında böyle bir fırsat da var." dedi.

Üyelerini kan bağışı kampanyasına destek vermeye çağıran oda başkanlarından BODTO Başkanı Mahmut Kocadon ise, Türk Kızılay'ın çalışmalarına katkıda bulunmak istediklerini ve böyle bir kampanyada yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Kocadon, kampanyaya destek olanlara teşekkür belgesi verileceği kaydetti.

Kampanyanın, 23 Eylül çarşamba günü 11.00 ile 18.00 saatleri arasında BODTO bahçesinde Kızılay'ın mobil kan bağış merkezi araçlarında gerçekleştirileceği bildirildi.