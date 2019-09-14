Bodrum'da su alan yat battı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan motor yat battı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:02 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan motor yat battı.
Yalıkavak Limanı'nda demirli yaklaşık 20 metre uzunluğundaki "Bigboss" isimli lüks motor yat, sabaha karşı su alarak batmaya başladı.
Büyük bölümü suya gömülen yatı denizden çıkarmak için kurtarma çalışması başlatıldı. Yattaki suyun tahliye edilebilmesi için çalışmalara vinçle bir dalgıç da katıldı.
Suyun boşaltılmasının ardından yatın, yakındaki bir marinaya çekileceği öğrenildi.
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