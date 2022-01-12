Bodrum'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su basan ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmaları gece boyunca devam etti.

İlçede birkaç günden bu yana etkili olan sağanağın ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İslamhaneleri, Yakaköy, Kadıkalesi, Yalıkavak ve Geriş mahallelerinde su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda özellikle bodrum katlardaki yağmur suları pompalarla temizlenmeye çalışıldı.

Evleri zarar gören vatandaşlar da ekiplerin çalışmaları sırasında sağlam kalan eşyalarını topladı.

İlk belirlemelere göre bölgelerde 20'den fazla ev ve iş yeri ile çok sayıda mandalina bahçesinin sular altında kaldığı öğrenildi.

Temizlik çalışmaları yarın devam edecek.