Bodrum'da su hattı bomba gibi patladı evleri, iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Bodrum'da su hattı bomba gibi patladı evleri, iş yerlerini su bastı

07.10.2020 09:02

Bodrum'da patlayan ana isale su hattı bomba gibi patladı bir vatandaş boğulmaktan son anda kurtuldu.

Bodrum'da patlayan ana isale su hattı bomba gibi patladı bir vatandaş boğulmaktan son anda kurtuldu. Asfaltı kıran basınçlı su nedeniyle evleri, işyerlerini ve depoları su bastı.

Torba Mahallesi ana yol üzerinde bulunan isale hattında bomba gibi patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan su hattından çıkan basınçlı su nedeniyle 1 kişi evinde boğulmaktan son anda kurtuldu. Asfalt yarıldığı patlamada tonlarca su yola aktı, cadde üzerindeki evler, işyerleri ve depoları su bastı.

BİR ANDA EVİNİ SU BASTI

Patlamanın ardından Menderes Erköl isimli vatandaşın evi suyla doldu. O esnada içerde bulunan Erköl evinde mahsur kaldı. Boğazına kadar dolan suda kurtarılmayı bekleyen Menderes Erköl'ü mahalle sakinleri çatıyı kırarak yukarıya çekti. Çatıdan çıkan Erköl yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı.

2 METRE UZUNLUĞUNDA BİR BORU PARÇASININ YOLA FIRLADI

Patlama sonrası akan basınçlı su çevrede bulunan evlere, iş yerlerine ve depolara akmaya başladı. Evlerini, iş yerlerini su basan vatandaşlar bir an önce bu duruma çare bulunmasını istedi. Patlamanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir boru parçasının yola fırladığı görüldü. Belediye ekipleri, akan suyu kesip patlak yerde onarım çalışması başlattı. Patlak nedeniyle Bodrum Yarımadası'nın kuzey mahallelerinde su kesintileri yaşanacağı öğrenildi.

Boğulmaktan son anda kurtulan Menderes Erköl, evinin bir anda su bastığını ve dışarı çıkamadığını ifade ederek "Bir çatırtı geldi, evin içini su basmaya başladı. Dışarıdan bağıran bağırana. Boğazıma kadar su doldu evin içerisi. Yukarısı çatıydı, 2 tane arkadaş geldi çatıyı kırdılar. Ben de uzandım, onlar da beni çektiler. Çektiler indirdiler aşağı. Üstü başı da verenler, Allah razı olsun buradaki komşular verdi. Benim paralarım da evde" dedi

Bölge esnafı İbrahim Çelik ise olayı şöyle anlattı:

"Patlama çok şiddetliydi. Yani biz içeriden duyup dışarı koşacak kadar şiddetli paylamaydı. Ses tonu yüksek, bomba atılmış gibi patlama vardı. Tabi bir haftalık su boşa gitmiştir. Zaten su sıkıntısı Bodrum'da sürekli yaşanıyor. İnşallah yaşanmaz, kısa sürede çözülür, kimse su sıkıntısı yaşamaz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Bodrum'da su hattı bomba gibi patladı evleri, iş yerlerini su bastı
Bodrum'da su hattı bomba gibi patladı evleri, iş yerlerini su bastı
Bodrum'da su hattı bomba gibi patladı evleri, iş yerlerini su bastı
Bodrum'da su hattı bomba gibi patladı evleri, iş yerlerini su bastı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da su hattı bomba gibi patladı evleri, iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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