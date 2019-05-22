Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Su Hattı Patladı; Oteller Boşaltıldı, Turistler Korku Dolu Anlar Yaşadı

Bodrum'da Su Hattı Patladı; Oteller Boşaltıldı, Turistler Korku Dolu Anlar Yaşadı

11 saat önce

Bodrum'da su hattı patladı; oteller boşaltıldı, turistler korku dolu anlar yaşadı Ana su borusu hattı bomba gibi patladı ortalık savaş alanına döndüMUĞLA - Bodrum'un Torba mahallesinde ana su borusu hattı patlayınca ortalık savaş alanına döndü.

Bodrum'da su hattı patladı; oteller boşaltıldı, turistler korku dolu anlar yaşadı
Ana su borusu hattı bomba gibi patladı ortalık savaş alanına döndü

MUĞLA - Bodrum'un Torba mahallesinde ana su borusu hattı patlayınca ortalık savaş alanına döndü. Şiddetli suyun etkisi ile otellerin duvarları yıkıldı, odaları su bastı. Korku dolu anlar yaşayan turistler bölgede bulunan başka otellere tahliye edildi.
Torba mahallesinde bulunan su borusu hattı henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı bölgede bulunan otel, ev ve çok sayıda işyeri sular altında kaldı. Şiddetli suyun etkisi ile duvarı yıkılan otellerin odalarını su bastı. Neye uğradığını şaşıran turistler bölgede bulunan başka otellere tahliye edildi. Evleri ve iş yerleri sular altında kalan vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Cadde ve sokaklarda asfaltların kalktığı ve büyük çapta maddi zarar meydana geldiği görüldü. araç trafiğine kapatılan bölgeye verilen elektrik de kesildi.
5 yıldızlı oteller sular altında kaldı
Suların bir anda yükselmesiyle 5 yıldızlı oteller sular altında kaldı. Odaların ve restoranların sular altında kaldığı lüks otellerde kalan turistler korku dolu anlar yaşadı. Otellerin içerisinde bulunan havuzlar ise çamurlu sular ile doldu taştı. Spor alanı olan otellerin basketbol ve tenis sahaları taşlarla kaplandı. Otelde bulunan yerli ve yabancı turistler başka otellere tahliye edildi. Spa merkezinde çalışan 2 kadın ise hafif şekilde yaralandı. Suların dolmasıyla çalıştıkları spa merkezinden çıkmaya çalışan koreli kadınlar boğulma tehlikesi geçirdi. Yol üzerinde bulunan tüm iş yerleri tamamen sularla doldu. Ortalığın savaş alanına çevirien su hattı patlamasından 1 yaşlı kadın ise suların içidinde mahsur kaldığı öğrenildi. Sular altında kalan otel çalışanı Kardelen Beyazıt "bir anda sular hızlıca yükselmeye başladı. Biz sulardan çıkmaya çalışırken su bizi aldı götürdü. Ben bacağımdan, arkadaşım ise ayağından yaralandı." İfadelerini kullandı.
Tamamen boşaltılan otel kullanılamaz hale gelirken, milyon dolarlık zarar meydana geldiği öğrenildi. Bodrum belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik ve hasar tespiti çalışmaları başlatıldı.
Bodrum'da Su Hattı Patladı; Oteller Boşaltıldı, Turistler Korku Dolu Anlar Yaşadı
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:05 Kaynak: İHA
Bodrum, 3. Sayfa
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