Bodrum'da Su Kesintisi Vatandaşların Tepkisine Neden Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da Su Kesintisi Vatandaşların Tepkisine Neden Oluyor

08.08.2023 16:51

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su kesintileri, vatandaşları mağdur ediyor. Ana isale hatlarında yaşanan patlamaların ardından meydana gelen su kesintileri nedeniyle evlerinde su akmayan vatandaşlar, Muhtar Coşkun Ünlü'ye başvurdu. Ünlü, su tankeriyle dağıtım yaparak vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalıştı. Bölgede su sorunu yaşayanlar ise kullanma sularını damacanalarla satın almak zorunda kaldıklarını belirterek mağduriyetlerini dile getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisi yapılması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İlçede ana isale hatlarında sık sık yaşanan patlamaların ardından meydana gelen su kesintileri, kentte yaşayan vatandaşları mağdur ediyor.

Çırkan Mahallesi'ndeki bir sitede evlerinde suları akmayan vatandaşlar, Muhtar Coşkun Ünlü'ye başvurdu. Geçen hafta mahallesinde başka bir cadde ve sokakta su tankeriyle dağıtım yapan Ünlü, burada da dağıtım gerçekleştirdi.

Evlerinden getirdikleri damacanalarını dolduran site sakinleri, yaşadıklarına tepki gösterdi.

Muhtar Coşkun Ünlü, yaşanan su kesintilerine müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, sorunun bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Bölgede su sorunu yaşayanlar da kullanma sularını damacanalarla satın aldıklarını ifade ederek, mağdur olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bodrum'daki su kesintisi halkı canından bezdirdi! Muhtar sokak sokak tankerle su dağıtıyor Bodrum'daki su kesintisi halkı canından bezdirdi! Muhtar sokak sokak tankerle su dağıtıyor

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Su Kesintisi Vatandaşların Tepkisine Neden Oluyor - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! Evinin önünde darp edildi
18:54 Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan eden vatandaş, evinin önünde darbedildi
18:24 Fransa'daki protestolarda yaşamını yitiren gençle ilgili 5 polis gözaltında
18:22 Fransa'daki protestolarda hayatını kaybeden gençle ilgili 5 polis gözaltına alındı
18:20 Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi
18:16 Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
18:03 Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi
17:59 Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi
17:53 Galatasaraylıları kahreden haber! Tete, İngiltere'ye dönüş bileti aldı
17:43 İngiltere'ye gidiyor! Tete'nin transferini bekleyen Galatasaraylıları kahreden haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 19:49:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Su Kesintisi Vatandaşların Tepkisine Neden Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement