Muhtarlığa ait su tankeri, su kesintisi nedeniyle Helal Sokak, Alpaslan Türkeş Bulvarı, Emir Sultan Sokak ve Pedasa Caddesi'nde mağdur olan vatandaşlara su dağıtımı yaptı. Ellerinde damacana ve kaplarla tankerden su alan vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da su kesintisi yaşanan mahalleye tankerle kullanma suyu dağıtıldı - Son Dakika

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