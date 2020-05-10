Bodrum'da su yüzeyinde ölü caretta caretta bulundu - Son Dakika

Bodrum ilçesinde caretta caretta ölüsü bulundu.

Su yüzeyinde hareketsiz duran caretta carettayı fark eden Bitez Limanı görevlileri, öldüğünü anladıkları kaplumbağayı bota alarak karaya çıkardı.

Görevliler durumu Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdi.

Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata, AA muhabirine, caretta carettada herhangi bir yara izine rastlamadıklarını ve bir iki gün önce öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Ölü caretta caretta belediye ekiplerince gömülecek.