Bodrum'da suda hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika
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Bodrum'da suda hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

03.04.2022 22:02
Bodrum'da suda hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı.

Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, suda hareketsiz halde gördükleri caretta carettayı, kıyıya çıkarak Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Belediyeye ait petbulance ile bölgeye gelen görevliler, ölü olduğu sanılan kaplumbağanın yaşadığını tespit ederek Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) ile iletişime geçti.

Üzeri ıslatılan ve ıslak bez örtülen deniz kaplumbağası, Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Kaplumbağayı kontrol eden veteriner Eylül Yıldız, AA muhabirine, kaplumbağanın reflekslerinin çok zayıf olduğunu söyledi.

Yıldız, durumu kritik olan kaplumbağayı DEKAMER' sevk edeceklerini kaydetti.

Bodrum'da suda hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Bodrum'da suda hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Bodrum'da suda hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Bodrum'da suda hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

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Rehabilitasyon, Araştırma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da suda hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika


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