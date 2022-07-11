Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı: Ünlü iş insanı ve eşi hayata gözlerini yumdu

Torba Mahallesi kayran mevkiinde gece saatlerinde sürat teknesiyle denize açılan iş insanı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala ve 12 yaşındaki kızları Mina denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı.

KIZLARI YARALI OLARAK KURTARILDI

Çarpmanın etkisiyle Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybederken, 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı. Mina'yı yakınında bulunan bir otelin su sporları personeli kurtardı.

YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Olay yerine gelen ambulanslar Ünal Pala ve Evrin Pala'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Ünal ve Evrim çifti Bodrum Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ölen çiftin çocukları Mina'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÜNAL PALA KİMDİR?

Uzaltaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, 27 Aralık 1970'te Ankara'da doğdu. Yaklaşık 18 yıldır inşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yılı 183 milyon TL ciroyla kapatan Uzaltaş AŞ ile Ünal Pala, son olarak Ankara'nın ilk çevreci konut kulesi "Paladyum Beytepe"yi hayata geçirdi.

Şimdi de OPET'in sahibi Öztürkler Grup ve Canpa ile birlikte Ankara iş dünyasına yeni bir soluk getirecek "Ankara Sky Tower" iş merkezi projesine başlayan Ünal Pala, sektöre ve ekonomiye dair nokta atışı yapan gözlemleriyle de Ankara'da sözü geçen isimlerin başında geliyor.

Aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanı da olan Ünal Pala, sivil toplum kuruluşlarında da etkin bir şekilde görev alıyor.