Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı: Ünlü iş insanı ve eşi hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı: Ünlü iş insanı ve eşi hayata gözlerini yumdu

11.07.2022 13:29

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürat teknesi kayalıklara çarptı. Yaşanan kazada tekne içinde bulunan ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti.

Torba Mahallesi kayran mevkiinde gece saatlerinde sürat teknesiyle denize açılan iş insanı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala ve 12 yaşındaki kızları Mina denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı.

KIZLARI YARALI OLARAK KURTARILDI

Çarpmanın etkisiyle Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybederken, 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı. Mina'yı yakınında bulunan bir otelin su sporları personeli kurtardı.

Sürat tekne kayalıklara çarptı, ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybetti

YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Olay yerine gelen ambulanslar Ünal Pala ve Evrin Pala'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Ünal ve Evrim çifti Bodrum Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ölen çiftin çocukları Mina'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürat tekne kayalıklara çarptı, ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybetti

ÜNAL PALA KİMDİR?

Uzaltaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, 27 Aralık 1970'te Ankara'da doğdu. Yaklaşık 18 yıldır inşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yılı 183 milyon TL ciroyla kapatan Uzaltaş AŞ ile Ünal Pala, son olarak Ankara'nın ilk çevreci konut kulesi "Paladyum Beytepe"yi hayata geçirdi.

Şimdi de OPET'in sahibi Öztürkler Grup ve Canpa ile birlikte Ankara iş dünyasına yeni bir soluk getirecek "Ankara Sky Tower" iş merkezi projesine başlayan Ünal Pala, sektöre ve ekonomiye dair nokta atışı yapan gözlemleriyle de Ankara'da sözü geçen isimlerin başında geliyor.

Aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanı da olan Ünal Pala, sivil toplum kuruluşlarında da etkin bir şekilde görev alıyor.

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İŞ İNSANI BABASI VE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ TEKNE KAZASINDAN 150 METRE YÜZEREK KURTULMUŞ İŞ İNSANI BABASI VE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ TEKNE KAZASINDAN 150 METRE YÜZEREK KURTULMUŞ Son dakika 3. sayfa: Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada Son dakika 3. sayfa: Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Kaynak: İHA

Ankara, Bodrum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı: Ünlü iş insanı ve eşi hayata gözlerini yumdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı: Ünlü iş insanı ve eşi hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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