Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk plajı Bodrum'da açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu

Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim