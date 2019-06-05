Son Dakika Haberleri: Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı (3)
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Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı (3)

43 dakika önce

TUTUKLANDIBodrum'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı (3), System.String[]

TUTUKLANDI
Bodrum'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.
BODRUM (Muğla),


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:34 Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Güncel
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