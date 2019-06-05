Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı (3)
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TUTUKLANDIBodrum'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:34 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Bodrum'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.
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