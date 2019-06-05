Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı (3)

TUTUKLANDI

Bodrum'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

BODRUM (Muğla),