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Bodrum'da tabela ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum'da tabela ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

09.11.2021 17:30
Bodrum'da tabela ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş yeri tabelası ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş yeri tabelası ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi'nde, kedi yavrusunun bir marketin tabelası ile duvar arasına sıkıştığı ve burada mahsur kaldığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti.

Ekipler, yavruyu bulunduğu yerden yaptığı çalışmayla kurtardı.

Kedi yavrusu daha sonra bölgede bekleyen annesiyle kavuşturuldu. Annenin yavrusunu ağzına alarak bölgeden uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Bodrum'da tabela ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Bodrum'da tabela ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Bodrum'da tabela ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da tabela ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da tabela ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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