Bodrum'da tabela ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum'da tabela ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş yeri tabelası ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş yeri tabelası ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi'nde, kedi yavrusunun bir marketin tabelası ile duvar arasına sıkıştığı ve burada mahsur kaldığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti. Ekipler, yavruyu bulunduğu yerden yaptığı çalışmayla kurtardı. Kedi yavrusu daha sonra bölgede bekleyen annesiyle kavuşturuldu. Annenin yavrusunu ağzına alarak bölgeden uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Son Dakika

Bakan Bilgin'den asgari ücretlilere söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız

Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı

Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı

Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var

Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç

Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok