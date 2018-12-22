Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Tadilat Yapılan Binada Çökme: 5 İşçi Yaralı (2)

Bodrum'da Tadilat Yapılan Binada Çökme: 5 İşçi Yaralı (2)

2 saat önce

DİĞER 2 İŞÇİ DE KURTARILDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde tadilat yapılan binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında kalan diğer 2 işçi de kurtarıldı.

Bodrum'da Tadilat Yapılan Binada Çökme: 5 İşçi Yaralı (2), System.String[]
DİĞER 2 İŞÇİ DE KURTARILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tadilat yapılan binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında kalan diğer 2 işçi de kurtarıldı. Yaralı 5 işçi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:18 Kaynak: DHA

Muğla, Bodrum, İşçi, Güncel
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