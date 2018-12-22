Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Tadilat Yapılan Binada Çökme: 5 İşçi Yaralı (1)

Bodrum'da Tadilat Yapılan Binada Çökme: 5 İşçi Yaralı (1)

2 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tadilat yapılan binada çökme meydana geldi.

Bodrum'da Tadilat Yapılan Binada Çökme: 5 İşçi Yaralı (1), System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tadilat yapılan binada çökme meydana geldi. Olayda 5 işçi yaralandı

Bodrum ilçesinde, tadilat yapılan bir binada, bugün saat 11.30 sıralarında, ikinci katın tabanı çöktü. Enkaz altında kalan 5 işçi yaralandı. Enkaz altından çıkartılan 3 işçi hastaneye kaldırılırken, 2 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:31 Kaynak: DHA

Muğla, İşçi, Bodrum, Güncel
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