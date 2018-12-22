Bodrum'da Tadilat Yapılan Binada Çökme: 5 İşçi Yaralı (2)
2 saat önce
DİĞER 2 İŞÇİ DE KURTARILDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde tadilat yapılan binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında kalan diğer 2 işçi de kurtarıldı.
DİĞER 2 İŞÇİ DE KURTARILDI Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde tadilat yapılan binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında kalan diğer 2 işçi de kurtarıldı. Yaralı 5 işçi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:44 Kaynak: DHA
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